Тверские баскетболистки заняли второе место на Всероссийском чемпионате «Локобаскет-Школьная лига»

«Локобаскет-Школьная лига» - крупнейший баскетбольный чемпионат для спортсменов-учащихся. Фото: ПТО

Всероссийский чемпионат школьных баскетбольных команд «Локобаскет-Школьная лига» состоялся в Твери, в «Юбилейном». Показать себя в столицу Верхневолжья приехали 42 команды из разных уголков страны.

Соревнования завершились 23 апреля. В финале сошлись школьницы-баскетболистки из Максатихинского района и Челябинска. Борьба была напряжённой и наши девушки уступили соперницам, взяв серебро соревнований.

Отметим, этот турнир наш регион принял впервые. «Локобаскет-Школьная лига» - крупнейший в стране баскетбольный чемпионат для спортсменов-учащихся.

С почётным вторым местом максатихинских девчонок поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Уверен, что для юных спортсменов участие во всероссийских соревнованиях по баскетболу «Локобаскет – Школьная лига» станет важным шагом на пути к новым спортивным достижениям», – выразил надежду глава региона.

Напомним, в феврале этого года в Тверь приезжал президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Выдающийся спортсмен тогда пообещал всячески лоббировать интересы тверского баскетбола.