В Тверской области 36 сельских участков площадью 2000 гектар переводят в лесной фонд

Всего за три года лесной фонд региона увеличен почти на 30 тыс. гектаров. Фото: ПТО

На заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям принято решение перевести 36 участков сельхозназначения общей площадью более 2000 гектар в лесной фонд.

Речь - о землях в Молоковском, Удомельском и Осташковском городских округах, Максатихинском, Ржевском, Жарковском и Торопецком районах.

Как сообщает областное правительство, работа по переводу заросших земель в лесной фонд активизирована в регионе по поручению губернатора Игоря Рудени.

Всего за три года лесной фонд региона увеличен почти на 30000 гектар.