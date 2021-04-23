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Общество23 апреля 2021 20:06

Шесть автобусных маршрутов меняют схему движения из-за перекрытия улицы Хрустальной в Твери

Перекрытие продлится с 24 апреля по 1 мая
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Будут изменены маршруты движения автобусов №№ №43, №12, №15, №14, №205 и №51.

Будут изменены маршруты движения автобусов №№ №43, №12, №15, №14, №205 и №51.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери с 24 апреля по 1 мая будут изменены маршруты движения автобусов №43, №12, №15, №14, №205 и №51. Причина - перекрытие улицы Хрустальной около дома №4 корпус 1.

Специалисты "Тверь Водоканала" собираются в эти дни капитально ремонтировать коллектор диаметром 1000 мм.

Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улице Скворцова-Степанова до улицы Красина, далее возвращаясь на обычный маршрут (в обратном направлении так же).

Автомобилистам на время перекрытия рекомендуют руководствоваться временными знаками дорожного движения.

Схема объезда Фото: ООО "Тверь Водоканал"

Общественный транспорт Твери