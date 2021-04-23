Травму груди получила пассажирка "Киа", не уступившей дорогу "Ниссану" в Твери

ДТП произошло на Петербургском шоссе у дома №117. Фото: Юрий АНИСИМОВ

ДТП произошло 23 апреля в Твери на Петербургском шоссе у дома №117 (поворот на Николо-Малицу). Иномарка "Киа Сид", выезжая на шоссе со второстепенной дороги, врезалась в "Ниссан".

За рулём "Киа" был 61-летний водитель, "Ниссаном" управлял мужчина 26 лет. Оба были трезвы. Пострадала в ДТП 59-летняя женщина - пассажир "Киа". Ей диагностирована закрытая тупая травма груди.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее и внимательнее за рулём. Напомним также, что сегодня на дорогах Тверской области стартует традиционный "Контроль трезвости". Профилактические рейды продлятся в субботу и воскресенье.