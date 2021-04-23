Родители девушки, оговорившей водителя "Транспорта Верхневолжья" в Твери, принесли извинения

Девушка-школьница пожаловалась, что водитель не выпустил её на остановке, но оказалось, что это не так.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Напомним, неприятный инцидент произошёл 19 апреля. Девушка-школьница сообщила, что ехала вечером этого дня в автобусе №223 «Черногубово - Боровлёво-1», и водитель не остановился на её остановке «Микрорайон Южный Д».
Родители девушки пожаловались на ситуацию в интернете, сообщив, что девушка обращалась к водителю с просьбой остановить автобус на остановке, но мужчина проигнорировал её.
Просмотрев записи с камер данного автобуса, компания-перевозчик сообщила, что такого инцидента не было: водитель ехал строго по маршруту и на всех остановках выпускал пассажиров. Вероятно, девушка просто случайно пропустила свою остановку.
Запись посмотрели и родители школьницы, после чего принесли свои извинения водителю.
- Мы рады, что ситуация разрешена и надеемся на сознательность наших пассажиров в подобных вопросах, - комментирует произошедшее пресс-служба "Верхневолжского АТП".