В Тверской области заявлены объекты благоустройства на голосование в Нелидове

В Тверской области отобраны объекты благоустройства на голосование в Нелидове. Фото: ПТО

С 26 апреля по 30 мая жители Тверской области смогут проголосовать на платформе za.gorodsreda.ru за проекты благоустройства в 2022 году. Работы проведут в городах региона с численностью свыше 20 тыс. человек в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В городе Нелидово на выбор гражданам представлено три территории.

Это сквер на улицах Советская и Панфилова. Там предлагается обустроить пешеходные дорожки из брусчатки, провести озеленение, и установить малые архитектурные формы.

Это общественное пространство на улице Строителей. Там предполагается провести работы по планировке территории, устройству цветников, посеву газонной травы, установке скамеек и урн, устройству пешеходной зоны и архитектурной подсветки.

Это улица Матросова. По проекту благоустройства там могут провести устройство и расширение тротуаров, озеленение, восстановление дренажной системы, установку малых архитектурных форм, создание зоны отдыха рядом с домом №23.

Напомним, что губернатор Игорь Руденя призвал граждан активно поучаствовать в рейтинговом голосовании.

Всего заявлено 49 проектов от 11 городов Тверской области.