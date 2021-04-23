"Аллею династий" из ив и ясеней высадили на Тверской площади в Твери

Акция была задумана как дань уважения людям труда и творческих профессий. Фото: Администрация Твери

В центре Твери появилась новая небольшая аллея - "Аллея династий". Её высадили 23 апреля на Тверской площади напротив цирка - недалеко от скульптурной группы, изображающей тверскую семью. Три белые плакучие ивы и пять ясеней высадили представители шести тверских династий - цирковых и трудовых.

Возле деревьев установили таблички с фамилиями династий: Сафаргалины - династия групповых жонглёров, Алихановы - династия канатоходцев, Елисеенко - династия дрессировщиков, Александровы – династия рабочих, Корчагины – династия учителей, Анисимовы - спортивная династия и Бухмаревы – династия МЧС.

Акция была задумана как дань уважения людям труда и творческих профессий.

Напомним, Тверская площадь - одна из территорий, представленных на голосование по выбору объектов благоустройства в 2022 году. Голосование стартует в понедельник, стартует 26 апреля, на специальной платформе.