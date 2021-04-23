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Политика23 апреля 2021 16:22

Губернатор Тверской области раздал поручения чиновникам региона по итогам Послания Президента России

Всего сформировано 67 задач по 11 направлениям
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор поставил задачи перед чиновниками по итогам президентского послания. Фото: ПТО

Губернатор поставил задачи перед чиновниками по итогам президентского послания. Фото: ПТО

23 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание областного правительства. Оно было посвящено итогам Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

- Глава нашего государства подчеркнул, что органам государственной власти необходимо сконцентрировать внимание в своей работе на решении задач в сфере демографии, поддержки семьи, образования, повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды, - подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поставил задачи перед чиновниками по итогам президентского послания.

Как передает пресс-служба областного правительства, всего сформировано 67 задач по 11 направлениям.

Отметим лишь некоторые. К примеру, в сфере здравоохранения - это программа по 100% диспансеризации и ускоренной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышение темпов вакцинации населения, обновление автопарка скорой медицинской помощи.

В "социалке" - дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми, строительство учреждений образования.

В газификации открылись новые возможности перед жителями газифицируемых населенных пунктов. Дело в том, что Путин выступил за бесплатное подведение газовых сетей к земельным участкам жилых домов. Осталось реально воплотить.

Игорь Руденя поручил подготовить, согласовать и направить в федеральные органы исполнительной власти России предложения от Верхневолжья по всем данным в Послании поручениям.

Игорь РУДЕНЯ