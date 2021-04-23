75 человек заразились коронавирусом в Тверской области 23 апреля

В Тверской области подтверждено 75 новых случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии, по данным оперштаба, выявили 39 428 случаев заражения COVID-19. 75 человек заразились за сутки 23 апреля.

Выздоровели 37 522 человека (+81 за последние сутки).

Изолировано 1056 больных (-11).

Умерли 850 человек (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 714 заболевших (+19 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2768 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 2150 (+5),

Ржев – 2175 (+4),

Калининский район – 1627 (+2),

Торжок – 1598 (+2),

Кимры – 1562 (+6),

Бологовский район – 1019 (0).

Прививку от коронавируса сделали 103 484 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 500 человек.

За весь период в регионе проведено 672 805 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 734.