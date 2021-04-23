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Общество23 апреля 2021 15:36

"Контроль трезвости" проведет Госавтоинспекция на территории Тверской области в выходные

Рейд пройдет с 23 по 25 апреля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проведет профилактический рейд "Контроль трезвости" Фото: ПТО

Госавтоинспекция проведет профилактический рейд "Контроль трезвости" Фото: ПТО

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится в выходные, с 23 по 25 апреля.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .