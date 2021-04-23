Житель Торжка Тверской области сбыл поддельную пятитысячную купюру

Мужчина купил и сбывал поддельные купюры
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из торжокского отдела экономической безопасности установлен факт сбыта поддельных денег.
Фальшивую пятитысячную купюру сбыл 27-летний житель Торжка. Банкноты молодой человек приобрел в сети Интернет, две из них использовал при оплате товаров в одном из магазинов города.
Злоумышленник сознался в содеянном и задержан.
За совершенное преступление он может отправиться в тюрьму на восемь лет. Ведется следствие.