Житель Торжка Тверской области сбыл поддельную пятитысячную купюру

Мужчина купил и сбывал поддельные купюры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из торжокского отдела экономической безопасности установлен факт сбыта поддельных денег.

Фальшивую пятитысячную купюру сбыл 27-летний житель Торжка. Банкноты молодой человек приобрел в сети Интернет, две из них использовал при оплате товаров в одном из магазинов города.

Злоумышленник сознался в содеянном и задержан.

За совершенное преступление он может отправиться в тюрьму на восемь лет. Ведется следствие.