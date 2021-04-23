В Бологовской школе №12 Тверской области отремонтируют крышу за 7,8 млн рублей

О ремонте крыши школы Игоря Руденю попросили родители учеников Фото: ПТО

23 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя провел личный прием граждан. К главе региона обратилась член управляющего совета и мама учеников бологовской школы №12 Юлия Медведева, которая попросила оказать содействие в проведении ремонта кровли школы.

Сейчас в школе учатся более 460 ребят. Работают кружки и секции. Но здание обветшало. Крышу последний раз ремонтировали в 2001 году, сейчас требуется полная замена не только покрытия, но и несущих деревянных балок.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт уже готова. Работу оценили в 7,8 млн рублей.

- Деньги вашей школе выделены и будут направлены в муниципалитет после заседания правительства Тверской области на следующей неделе. Ваша задача совместно с главой района – найти добросовестного подрядчика, который качественно отремонтирует кровлю, – отметил Игорь Руденя.