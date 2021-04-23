В Тверской области людям из здания, где рухнула стена, предоставлено жилье

Утром 23 апреля губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве совещание по ситуации с обрушением части здания в Ржеве. Фото: ПТО

Утром 23 апреля губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве совещание по ситуации с обрушением части здания в Ржеве.

Напомним, что обрушение бывшего здания общежития местного колледжа произошло вчера, к счастью никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава Ржева Роман Крылов доложил губернатору, что всем людям, проживавшим в части здания, предоставлено жилье из маневренного фонда муниципалитета.

Также сообщается, что здание уже обследуется для его последующего демонтажа.

Игорь Руденя подчеркнул, что в регионе необходимо усилить контроль за старыми домами, и своевременно включать подобные объекты в аварийный фонд.