В Твери водителей штрафуют за нарушение техрегламента

Госавтоинспекция штрафует нарушителей техрегламента Фото: УГИБДД России по Тверской области

22 апреля в Твери, в целях профилактикии снижения уровня аварийности на транспорте, сотрудники технического надзора Госавтоинспекции города Твери провели профилактическое мероприятие "Техрегламент".

На дорогах выявляли транспортные средства с неисправностями и условиями, при которых запрещена их эксплуатация, с внесенными изменениями в конструкцию, тонировкой, а также с установленными дополнительными предметами (шторками) или нанесенными покрытиями, ограничивающими обзор водителю.

За время рейда были выявлены переоборудованные автомобили и транспортные средства с неисправностями и условиями, при которых запрещается эксплуатация. Водители привлечены к административной ответственности иоштрафованы.