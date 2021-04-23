Животные стояли и лежали в навозе без воды и еды: фермера в Тверской области оштрафовали за многочисленные нарушения

На ферме выявлены многочисленные нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Управление Россельхознадзора по Тверской области поступила информация от регионального ГУ Государственная инспекция по ветеринарии. Ведомство сообщило о нарушениях ветеринарного законодательства, совершенных одним из сельскохозяйственных производственных кооперативов Западнодвинского муниципального округа.

Специалисты выехали на место с проверкой.

- При проведении ветеринарно-санитарного обследования выявлены нарушения правил содержания крупного рогатого скота, правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, - уточнили в Управлении.

Установлено, что истощенных животных кормили гнилым сеном, не давали воду, они содержались в неблагоприятных помещениях со скоплением навоза - стояли и лежали в навозе. На территории специалисты обнаружили трупы мелкого рогатого скота, трупы телки и теленка.

- Трупы животных находятся в животноводческом помещении, где содержатся животные, в непосредственном контакте с ними, - сообщили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

По факту нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива, наложены денежные штрафы.