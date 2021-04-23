87-летняя пенсионерка пострадала в ДТП на Петербургском шоссе в Твери

Пожилую женщину доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одно ДТП произошло 23 апреля у дома №75 по Петербургскому шоссе в Твери.

По сообщению УГИБДД России по Тверской области, 41-летний водитель на легковом автомобиле "Вольво" сбил 87-летнюю пенсионерку.

Пожилая женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

Напомним, что этим же утром на проспекте Победы 80-летняя бабушка погибла под колесами иномарки. Она переходила дорогу в неположенном месте.