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Происшествия23 апреля 2021 12:44

87-летняя пенсионерка пострадала в ДТП на Петербургском шоссе в Твери

Пожилую женщину доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пожилую женщину доставили в больницу

Пожилую женщину доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одно ДТП произошло 23 апреля у дома №75 по Петербургскому шоссе в Твери.

По сообщению УГИБДД России по Тверской области, 41-летний водитель на легковом автомобиле "Вольво" сбил 87-летнюю пенсионерку.

Пожилая женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

Напомним, что этим же утром на проспекте Победы 80-летняя бабушка погибла под колесами иномарки. Она переходила дорогу в неположенном месте.

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