87-летняя пенсионерка пострадала в ДТП на Петербургском шоссе в Твери

Пожилую женщину доставили в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Еще одно ДТП произошло 23 апреля у дома №75 по Петербургскому шоссе в Твери.
По сообщению УГИБДД России по Тверской области, 41-летний водитель на легковом автомобиле "Вольво" сбил 87-летнюю пенсионерку.
Пожилая женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.
Напомним, что этим же утром на проспекте Победы 80-летняя бабушка погибла под колесами иномарки. Она переходила дорогу в неположенном месте.