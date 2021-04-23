Двое жителей Твери прятали наркотики в коробке от леденцов

Наркотики подозреваемые прятали в коробке от леденцов Фото: УМВД России по Тверской области

В Московском районе Твери сотрудниками полиции задержаны двое местных жителей 36 и 37 лет по подозрению в сбыте наркотических средств.

При личном досмотре у злоумышленников изъято шесть свёртков с порошкообразным веществом и коробка из-под леденцов, в которой хранилось еще 30 свертков.

Обнаруженное вещество оказалось "тяжелым" наркотиком, который фигуранты собирались сбыть в "закладки".

Возбуждено уголовное дело. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы.