В Тверской области в крупах нашли металломагнитные примеси и испорченные ядра

Для приготовления пищи в детских садах использовали некачественные крупы Фото: архив "КП"

Инспекторы отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области отобрали пробы круп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Твери, Максатихи и Западной Двины, а также в государственных бюджетных учреждениях Торжокского и Торопецкого районов.

Проверку провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что большинство образцов не соответствуют требованиям ГОСТ.

В частности, в крупе пшеничной присутствует сорная смесь, в манке - маталломагнитные примеси, в пшене - испорченные ядра. Продукты были произведены в Саратовской, Калужской областях, Орле и Санкт-Петербурге.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.