В Тверской области 1500 человек сделали прививку против коронавируса 22 апреля

В Тверской области продолжается вакцинация Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. С начала вакцинации прививку сделали 103 484 человека – это 82,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 22 апреля вакцинировались 1500 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 97 216 вакцинированных.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, МФЦ, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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