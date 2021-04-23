Суд аннулировал брак и развод женщины из Тверской области с гражданином Таджикистана

Брак признан недействительным
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Бежецкого района проверила информацию отдела по вопросам миграции о заключении брака между жительницей Калининского района и гражданином Таджикистана.
Установлено, что мужчина и женщина вместе не проживали, общего хозяйства не вели, с родителями друг друга не знакомы, общих детей не имеют.
После "свадьбы" гражданин Таджикистана подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание на территории России. После получения документов брак был расторгнут.
Решением суда брак признан недействительным, а записи актов о его регистрации и расторжении аннулированы.
Решение суда в законную силу не вступило.