Суд аннулировал брак и развод женщины из Тверской области с гражданином Таджикистана

Брак признан недействительным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Бежецкого района проверила информацию отдела по вопросам миграции о заключении брака между жительницей Калининского района и гражданином Таджикистана.

Установлено, что мужчина и женщина вместе не проживали, общего хозяйства не вели, с родителями друг друга не знакомы, общих детей не имеют.

После "свадьбы" гражданин Таджикистана подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание на территории России. После получения документов брак был расторгнут.

Решением суда брак признан недействительным, а записи актов о его регистрации и расторжении аннулированы.

Решение суда в законную силу не вступило.