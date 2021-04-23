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Общество23 апреля 2021 10:48

Житель Тверской области заплатит 5000 рублей за оскорбления в соцсети

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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За оскорбления в сети мужчина заплатит 5000 рублей

За оскорбления в сети мужчина заплатит 5000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру обратился житель Нелидовского городского округа и рассказал, что в марте 2021 года пользователь социальной сети ВК разместил на своей странице публикацию, под которой в адрес заявителя были написаны оскорбительные комментарии.

Прокурором установлена личность правонарушителя и возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи ответчик признан виновным и оштрафован за оскорбления на 5000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.