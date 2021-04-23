Житель Тверской области заплатит 5000 рублей за оскорбления в соцсети

За оскорбления в сети мужчина заплатит 5000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру обратился житель Нелидовского городского округа и рассказал, что в марте 2021 года пользователь социальной сети ВК разместил на своей странице публикацию, под которой в адрес заявителя были написаны оскорбительные комментарии.

Прокурором установлена личность правонарушителя и возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи ответчик признан виновным и оштрафован за оскорбления на 5000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.