В Твери за сутки остановлено 29 тонированных автомобилей

В Тверской области водителей продолжают штрафовть за тонировку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Тверской области с 19 апреля региональная Госавтоинспекция проводит операцию "Тонировка".

За 22 апреля 2021 года на дорогах Верхневолжья остановлен 131 водитель на автомобиле со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, 29 из них в Твери.

Нарушители привлечены к ответственности. В отношении одного водителя составлен административный материал за невыполнение законного требования сотрудников полиции.

Инспекторы напоминают, что нарушение наказывается штрафом в 500 рублей. Повторное привлечение к ответственности влечет штраф от 2000 рублей или административный арест до 15 суток.

Проверки продлятся до 28 апреля.