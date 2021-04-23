Крупную партию наркотиков изъяли у 23-летнего жителя Твери

Подозреваемого в сбыте наркотиков задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

23-летний мужчина был задержан на одной из улиц в Заволжском районе Твери при попытке сбыта наркотиков.

При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у него свёрток с веществом, обмотанный изолентой. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника сотрудниками полиции также обнаружен и изъят прозрачный контейнер с порошкообразным веществом. Изъятые вещества оказались синтетическим наркотиком массой более 500 г, который мужчина прятал в закладки на территории города.

Фигурант задержан. За распространение наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы.