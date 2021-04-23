В "Транспорте Верхневолжья" ответили на жалобу пассажирки о том, что водитель пропустил её остановку в Твери

Сотрудники компании-перевозчика просмотрели запись с видеокамер указанного автобуса. Фото: Виктория ТУШКОВА

Жалоба от пассажирки поступила в «Транспорт Верхневолжья» 19 апреля. Юная девушка, школьница, сообщила, что ехала вечером этого дня в автобусе №223 «Черногубово - Боровлёво-1», и водитель не остановился на остановке «Микрорайон Южный Д», девушка не смогла выйти и ей пришлось ехать дальше. В жалобе было также сказано, что девушка обращалась к водителю с просьбой остановить автобус на остановке, но мужчина проигнорировал её.

Как сообщил транспортный оператор, по данному вопросу прошло разбирательство: сотрудники компании-перевозчика просмотрели запись с видеокамер указанного автобуса. Запись зафиксировала, что водитель останавливался на всех остановках маршрута, в том числе и на остановке «Микрорайон Южный Д». На этой остановке транспорт покинула основная масса пассажиров и в салоне остались две девушки.

- Одна вышла на остановке "Южный Берег", вторая подошла к дверям на выход только перед конечной остановкой в "Боровлево-1". Как видно по записям с видеокамер, никаких инцидентов с водителем не было выявлено, а девушка, по всей видимости, случайно пропустила остановку, на которой должна была выходить, - уточнили "КП"-Тверь" в "Транспорте Верхневолжья".

Компания также сообщает, что за рулём автобуса был опытный водитель - Вачаган Саакян. За год работы в новой транспортной системе Твери он никогда не привлекался за нарушение трудовой или финансовой дисциплины. Ранее он работал бригадиром и водителем общественного транспорта, в том числе междугороднего автобуса. Его общий трудовой стаж – 47 лет.