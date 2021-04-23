Жительница Тверской области отоварила в магазине чужую банковскую карту

Женщина обманула пенсионера и украла у него банковскую карту Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 70-летний житель Бежецка и рассказал, что у него украли кошелек с банковской картой. Ущерб составил порядка 10 000 рублей.

В ходе розыска полицейские вышли на след подозреваемой.

Выяснилось, что 30-летняя местная жительница помогла мужчине донести пакеты с товарами к его квартире и пожаловалась на своё якобы тяжёлое материальное положение. Пенсионер пригласил женщину зайти и накормил её. А когда хозяин квартиры отвлекся, злоумышленница покинула квартиру и за чужой счёт отправилась по магазинам, где приобретала продукты, одежду и бижутерию.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.