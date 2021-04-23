В Тверской области пожар чуть не уничтожил целую деревню

Огонь уничтожил жилой дом в деревне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Морозово Бельского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 22 апреля.

На место выехали отделения ПСЧ № 24, № 43 и два отделения добровольно-пожарных команд «Демяхи» и «Начинский» и бригада скорой медицинской помощи.

Огонь успел распространиться на строение, находящееся вблизи от горящего жилого дома. Спасатели тушили пожар и пытались отстоять другие дома.

В результате огнем уничтожена площадь в 120 кв. метров.

- Благодаря слаженным действиям сотрудников пожарной охраны удалось вовремя локализовать и не дать распространиться огню на населенный пункт. В 16:00 была объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Тверской области.