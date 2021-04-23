Где в Тверской области отключат электричество 23 апреля

В Тверской области 23 апреля планово отключают электричество в Твери, Лихославле и Вышнем Волочке. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

По данным МУП «Тверьгорэлектро», в этих населенных пунктах в течение дня будут плановые отключения электроэнергии.

Тверь

Пролетарский район

09:00-16:00 – улица Красного Октября, дома №№ 13-91, 14-78, второй проезд Стахановский, дома №№ 39-57, улица Сиреневая, дома №№ 2-16, 3-17.

Лихославль

09:00-16:00 – улица Пролетарская, дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 «а», 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61 «а», 63, 65, 67, 69, 69 «а», 63 «а», 65 «а», 54 «а», улица Севастьянова, дома №№ 7-53, 56, 36 «а», 38 «а», 55 «а», 57 «а», 59, 48, 58 «б», улица Афанасьева, дом №6.

Вышний Волочёк

09:00-13:00 – улица Большая Садовая, дом № 41 «а», 41/45, 41/45 «б», 39/19.

09:00-15:00 – улица Максима Горького, дома №№ 10, 12, 14, 6/8.