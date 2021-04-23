В Твери согласовали съёмки фильма «Всё как у людей»

В Твери согласовали съёмки художественного фильма «Всё как у людей». Фото: кадр из м/ф «Фильм, фильм, фильм» (1968), режиссёр Фёдор Хитрук.

На сайте Администрации города появилось постановление, что компании «ТверьКиноСервис» разрешили снимать фильм под названием «Всё как у людей» в Твери. Съёмочный процесс продлится с 27 апреля по 31 июля. На площадках должны будут соблюдать антикоронавирусные меры безопасности.

Снимать планируют во всех районах областного центра – Заволжском, Московском, Пролетарском, Центральном. Съёмки на объектах частной собственности будут согласовывать с владельцами. Соответственно, не исключено, что на время съёмок будут перекрывать часть улиц для транспорта и пешеходов.

Разрешение подписал временной исполняющий полномочия главы Твери Алексей Жучков.

Сюжет художественного фильма пока держится в секрете. Известно только, что он будет телевизионного формата.