Читатели «Комсомолки» выбрали самую красивую девушку Твери -2021

Елизавета Клюшкина. Фото: оргкомитет конкурса «Мисс Тверь-2021»

23 апреля в Твери пройдёт традиционный ежегодный финал конкурса красоты «Мисс Тверь – 2021».

За звание первой красавицы города будут бороться 15 очаровательных девушек в возрасте от 16 до 20 лет, прошедшие большой конкурсный отбор.

По традиции за месяц до финала «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявила на своем сайте kp.ru онлайн-голосование на приз читательских симпатий.

Целый месяц наши читатели голосовали за понравившихся конкурсанток.

В ночь на 23 апреля 2021 голосование завершилось. Победительницей онлайн-голосования читательских симпатий стала Елизавета Клюшкина.

Нашей победительнице 17 лет, рост 181 см. Студентка Тверского промышленно-экономического колледжа.

В конкурсной анкете Елизавета указала, что мечтает получить высшее образование, найти достойную работу и двигаться по карьерной лестнице вперёд, а так же создать крепкую семью.

Поздравляем нашу победительницу!

Благодарим за помощь партнёров проекта:

Салон красоты «Персона VIP» (Тверь, Ул. Симеоновская, 39.

Магазин цветов "СвеЖак" (Тверь, проспект Победы, д. 41 и д. 30).

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