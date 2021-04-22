Непристегнутая пассажирка иномарки погибла в ДТП в Тверской области

Мужчина пострадал, а женщина погибла в ДТП Фото: Иван ВИСЛОВ

Авария произошла вечером, 22 апреля, на 163 км +459 м трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

21-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", при движении в сторону Твери врезался в столб уличного освещения. Водитель сломал ребра и ключицу. 54-летняя пассажирка, которая сидела рядом и была не пристегнута ремнем безопасности, погибла.

Мужчина и женщина ехали из Люберец в Тверь.

- По предварительным данным водитель двигался в утомленном состоянии, что могло стать сопутствующим условием совершения ДТП, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.