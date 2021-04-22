Тверской губернатор поручил продолжить благоустройство истока Западной Двины

Игорь Руденя во время рабочей поездки в Пено не ограничился лишь городскими объектами, но и съездил посмотреть на исток реки Западная Двина. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Пено 22 апреля не ограничился лишь городскими объектами, но и съездил посмотреть на исток реки Западная Двина.

В 1993 году он был объявлен памятником природы и образован природный госзаказник регионального значения «Исток реки Западная Двина - Даугава» площадью более 2 тыс. га.

В 2001 году там рядом с истоком был возведен бревенчатый павильон-арка с трёхскатной крышей - символом того, что Западная Двина протекает по территории трех стран – России, Латвии и Белоруссии. К сожалению, строение долго не простояло и рухнуло из-за непогоды.

В 2014 году взамен там построили часовню во имя святого Николая - покровителя всех путешествующих.

Игорь Руденя поручил продолжить благоустройство территории заказника и непосредственно истока.