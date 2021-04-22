Полузащитнику ФК «Тверь» Ярославу Ивакину сделали операцию в Москве

Игроку ФК «Тверь» Ярославу Ивакину сделали операцию в Москве. Фото: Инстаграм/ivakin_yaroslav.

В игре на выезде с московским клубом «Казанка» полузащитник Ярослав Ивакин покинул поле уже на 12-й минуте. Тверичанин столкнулся с игроком из команды соперника и получил травму колена. Повреждение оказалось серьёзным.

Врачи смогли понять характер травмы после нескольких обследований в тверских клиниках. После МРТ и других процедур футболиста доставили в московскую больницу.

22 апреля Ярославу сделали операцию. О сроках восстановления пока говорить преждевременно – уточняют в пресс-релизе на сайте ФК «Тверь».