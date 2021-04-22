Большую часто во внешнеторговом обороте составили товары категории "машины, оборудование и транспортные средства".
Фото: Александр ГЛУЗ
Внешнеторговый оборот Тверской области за 2020 год составил 972,8 миллиона долларов США, сообщает Тверьстат. Из них импорт - 532,5 миллиона долларов, а экспорт - 440,3 миллиона долларов.
Основными торговыми партнёрами нашего региона являются Египет, Казахстан, Беларусь, Украина, Германия, Италия, Чехия и Япония.
Большую часто во внешнеторговом обороте Тверской области в 2020 году составили товары категории "машины, оборудование и транспортные средства" (59% в структуре экспорта и 48,4% в структуре импорта).
На втором месте в структуре экспорта оказалась древесина - 12,4%, 6,6% экспорта пришлось на долю металлов и металлических изделий.
Второе место в импорте заняли металлы и изделия из них (15,5%), и третье место - продовольственные товары и сырьё - 13,1%.
Графика: Тверьстат