Большую часто во внешнеторговом обороте составили товары категории "машины, оборудование и транспортные средства". Фото: Александр ГЛУЗ

Внешнеторговый оборот Тверской области за 2020 год составил 972,8 миллиона долларов США, сообщает Тверьстат. Из них импорт - 532,5 миллиона долларов, а экспорт - 440,3 миллиона долларов.

Основными торговыми партнёрами нашего региона являются Египет, Казахстан, Беларусь, Украина, Германия, Италия, Чехия и Япония.

Большую часто во внешнеторговом обороте Тверской области в 2020 году составили товары категории "машины, оборудование и транспортные средства" (59% в структуре экспорта и 48,4% в структуре импорта).

На втором месте в структуре экспорта оказалась древесина - 12,4%, 6,6% экспорта пришлось на долю металлов и металлических изделий.

Второе место в импорте заняли металлы и изделия из них (15,5%), и третье место - продовольственные товары и сырьё - 13,1%.