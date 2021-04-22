В Твери арестовали начальника отдела полиции, подозреваемого в превышении полномочий

В Твери до 19 июня арестовали начальника отдела полиции, подозреваемого в превышении полномочий. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Московский районный суд Твери рассмотрел ходатайство старшего следователя об аресте начальника Московского отдела МВД Твери, которого вместе с инспектором ГИБДД подозревают в превышении должностных полномочий. Прокурор поддержал просьбу следователя.

Фигурант дела и его адвокат возражали против такой меры. Причины: отсутствие доказательств причастности полицейского к преступлению, ребёнок на иждивении, здоровье супруги и отсутствия намерения скрыться от правосудия или давать на других участников процесса.

Суд склонился на сторону обвинения. Начальник полиции будет под стражей до 19 июня. Иными словами, два месяца.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.