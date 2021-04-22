Специалисты делают "врезку" обновлённой ветки. Фото: администрация Твери.

В Твери готовят к пуску первый модернизированный участок водовода - от Тверецкого моста до дюкера Восточного моста. Сейчас новый участок соединяют с системой водоснабжения города.

Данную нитку водовода модернизируют в рамках национального проекта «Экология», работы стартовали в конце 2019 года и должны завершиться в этом году.

Эта труба – одна из трёх основных магистралей, которые обеспечивают питьевой водой более 97% жителей Твери. Водовод находится в эксплуатации уже более 40 лет назад, за это время он серьёзно износился.

-На сегодняшний день на первом этапе: от Тверецкого водовода до проезда Кутузова – основной объём работ по прокладке труб завершён. Сейчас специалисты осуществляют так называемые «врезки» – монтаж соединений нового трубопровода с действующей системой водоснабжения Твери, - комментирует ход ремонта пресс-служба администрации Твери.