Ветерану Великой Отечественной из Тверской области Марии Беляковой исполнилось сто лет

Мария Трофимовна Белякова принимает поздравления. Фото: ПТО

22 апреля свой сотый день рождения отпраздновала жительница Калининского района Тверской области Мария Трофимовна Белякова. Мария Трофимовна - ветеран Великой Отечественной войны и труженице тыла.

Мария Белякова родилась в Рамешковском районе, деревне Красная горка. Закончила школу, выучилась на повара. Профессия пригодилась ей в войну. Тогда она трудилась в Калининском тресте столовых №3. В послевоенные годы тоже осталась верна поварскому делу - работала в профилактории, который сегодня стал санаторием «Бобачёвская роща».

Почётную юбиляршу в Днём рождения поздравил глава региона.

«Вы долгие годы служили людям, дарили им тепло и заботу, поддерживали их силу и здоровье. Своим доблестным трудом Вы внесли личный вклад в Великую Победу и послевоенное восстановление нашей страны. У вашего поколения мы учимся ответственному отношению к работе. Низкий Вам поклон за все, что сделано Вашими руками во благо тверской земли и всей России»,– сказал в своём поздравлении Игорь Руденя.