Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Сахаровском шоссе в Твери

В аварии пострадали двое маленьких детей Фото: областной минздрав

Авария произошла 22 апреля на Сахаровском шоссе у дома №17 в Твери.

При столкновении двух автомобилей "Мазда 3" пострадали двое малентких детей - мальчики 1 и 5 лет.

Пострадавших детей увезли до прибытия экипажа в ДОКБ. Оба ребенка находились в удерживающих устройствах на заднем сидении в машине невиновного в ДТП водителя. Он поворачивал налево, а нарушитель обгонял колонну по встречной полосе.

Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.