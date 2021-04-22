В Тверской области много ДТП происходит из-за нетрезвых водителей

В Тверской области с начала 2021 года произошло 18 ДТП по вине пьяных водителей. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

По данным областного ГИБДД, процент дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей по-прежнему очень высок. За три месяца 2021 года в Тверском регионе произошло 18 ДТП по вине пьяных водителей. В авариях два человека погибли и 27 получили травмы.

Помимо рейдов «Контроль трезвости», в практику вошли патрулирование улиц, где часто ездят нетрезвые автомобилисты, нарядами ДПС.

На сегодняшний день в Тверской области зарегистрировано 358 происшествий на дорогах, в которых 41 человек погиб и 462 травмировались. Информацию озвучил временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев.

Врио начальника УГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

Также озвучили такие проблемы, как выезд на встречку. С начала года произошло 37 таких аварий. 10 человек погибло и 66 получило травмы.

Также с января по март случилось 35 ДТП с участием детей. Один ребёнок погиб и 37 получили ранения. В 60% случаев они были пассажирами.

С 19 по 28 апреля на улицах населённых пунктов Верхневолжья идёт операция «Тонировка». Останавливают водителей с чрезмерно затемнёнными стёклами. Всего, на данный момент, проверили 363 водителей. В половине случаев у них было нарушение технического регламента по тонировке стёкол.