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Общество22 апреля 2021 15:33

В Тверской области в Пено отремонтируют систему отопления в школе имени Е.И. Чайкиной

Такое поручение дал губернатор
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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В школе проведут ремонт. Фото: ПТО

В школе проведут ремонт. Фото: ПТО

22 апреля в ходе рабочей поездки в Пено губернатор Игорь Руденя посетил среднюю школу имени Е.И. Чайкиной. Этот визит принес две хорошие новости.

Губернатор поручил Министерству образования региона и профильным ведомствам проработать вопрос ремонта системы отопления и входной группы школы.

На данный момент в учреждении учатся порядка 500 школьников, а уроки проходят в двух зданиях.

В 2020 году в школе провели косметический ремонт: были покрашены полы, постелен новый линолеум, улучшено состояние кабинетов.

Игорь Руденя осмотрел школьный краеведческий музей, зал для занятий дзюдо, столовую, спортивный и актовый залы, медкабинет, учебные классы, библиотеку. Кроме того, глава региона посетил лабораторию прототипирования, где школьники осваивают 3D моделирование и основы программирования.

Визит губернатора в город начался с возложения цветов к мемориалу жителям деревни Ксты. Также глава региона посетил ЦРБ, передал больнице кислородный концентратор, сделал ряд поручений.

В школе губернатора заинтересовал краеведческий музей. Фото: ПТО

ОбразованиеИгорь РУДЕНЯ