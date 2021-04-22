В Твери открывается торговля пасхальными куличами

Куличи продавать будут с 26 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери с 26 апреля открывается торговля пасхальными куличами. Ежедневно, до Пасхи, которая в этом году выпадает на 2 мая, в городе будут работать 56 точек продаж. Ранее места были определены администрацией города.

Для удобства горожан палатки будут открыты у православных храмов, на рынках, возле магазинов, остановок общественного транспорта. В общей сложности планируется размещение более 100 торговых палаток.

Все объекты розничной торговли обязаны соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.