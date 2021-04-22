В Тверской области в Пеновскую ЦРБ поставят новое оборудование и сделают ремонт

Игорь Руденя осмотрел в Пеновской ЦРБ отделения, где был проведен ремонт Фото: ПТО

22 апреля губернатор Игорь Руденя в ходерабочего визита в Пеновский муниципальный округ побывал в Пеновскй ЦРБ и осмотрел отделения, где ранее был проведен ремонт.

- Сегодня в учреждении трудятся 22 врача и 54 человека среднего медицинского персонала, - рассказала главный врач больницы Елена Терехова.

В 2019 году при поддержке областного правительства в Пеновской ЦРБ отремонтировано хирургическое отделение, создан современный операционный блок. Были заменены окна и лифт в терапевтическом отделении, сделан косметический ремонт. В больницу за прошедшие два года поступили новый реанимобиль и машина скорой помощи, медицинское оборудование.

В ходе визита Игорь Руденя передал больнице новый кислородный концентратор. А также поручил Минздраву оснастить современной медицинской техникой кабинет окулиста и поставить новую мебель в процедурный кабинет.

Вместе с тем, в Пеновской ЦРБ планируется капитально отремонтировать входную группу в терапевтическом корпусе, кровлю поликлиники. Документация уже готова. Стоимость работ оценили в 168 тыс. рублей.