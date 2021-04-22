Биологи Пажетновы из Тверской области выехали за медвежонком в соседний регион

В настоящий момент на реабилитации в Центре находятся девять медвежат Фото: vk.com/obrcrussia

Утром, 22 апреля, Сергей и Екатерина Пажетновы из Центра спасения медвежат-сирот Тверской области выехали в соседнюю Смоленскую область за еще одним медвежонком. Об этом они сообщили на страничке Центра в "Инстаграм".

О том, почему медвежонок остался сиротой и какой у него возраст, станет известно, когда биологи прибудут на место. Проехать им предстоит 250 километров в одну сторону. Пока косолапый находится в национальном парке "Смоленское поозерье".

- Мы связались с местными ветеринарами, которые провели осмотр медвежонка, и специалисты нам сообщили, что его состояние удовлетворительное. Будем наблюдать, - рассказывает Екатерина Пажетнова.

Перед поездкой Пажетновы рассказали, что их остальные воспитанники чувствуют себя хорошо, набирают вес и активно едят кашу.

Напомним, что в этом сезоне в Центр спасения медвежат-сирот поступило девять медвежат. К сожалению, одного из них спасти не удалось. А остальные воспитанники прошли первую реабилитацию и набираются сил.

Также в Центре живет маленькая медведица Пужа. В прошлом году ее оставили зимовать под присмотром специалистов не отпустили в лес из-за миниатюрных размеров.

- Пужа благополучно перезимовала. Сейчас она активно занимается поиском кормов, играет, лазает по деревьям и спит тоже преимущественно на деревьях. Для молодых медвежат это самое безопасное место, - рассказали специалисты.