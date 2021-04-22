ООО «Транснефть – Балтика» за первый квартал сэкономило более 5 млн руб от реализации энергосберегающих мероприятий

ООО «Транснефть – Балтика»

За отчетный период было сэкономлено 1096 тыс. кВт*ч электроэнергии. В денежном выражении эффект от реализации энергосберегающих мероприятий составил 5,2 млн руб.

Основной объем экономии получен за счет энергосбережения при транспортировке нефти и нефтепродуктов. Специалисты обеспечивают оптимизацию технологического процесса с помощью своевременной замены рабочих колес магистральных насосных агрегатов в соответствии с режимами перекачки. Регулярно проводится очистка внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей.

Сокращению затрат способствует использование системы ГЛОНАСС/GPS для контроля за передвижением транспорта и спецтехники по установленным маршрутам, а также мониторинг расхода топлива. Экономия моторного топлива достигается за счет оптимизации маршрутов перевозок и повышения транспортной дисциплины.

Дополнительную экономию дает оптимизация режима работы котельных, при работе которых большое внимание уделяется рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. В целях повышения энергосбережения при выработке тепловой энергии в системе теплоснабжения планово проводятся ремонты тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, устанавливаются системы автоматического регулирования температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов на производственных объектах.

Реализация энергосберегающих мероприятий, помимо экономического, позволяет также получить позитивный экологический эффект. Использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности способствует значительному уменьшению как расходов на отопление, так и выбросов в атмосферу.