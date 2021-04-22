Следователи Тверской области просят помощи в поисках пропавшего пять месяцев назад 17-летнего Егора Васильева

17-летний Егор Васильев пропал в ноябре 2020 года Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области продолжаются поиски пропавшего пять месяцев назад 17-летнего Егора Васильева.

Подросток пропал в ночь на 22 ноября. Он находился у своих знакомых в деревне Рогожа, Осташковского городского округа, после чего ушел пешком в направлении Осташкова и исчез. Никакой информации о его местонахождении до сих пор нет. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

- Активные поиски несовершеннолетнего продолжаются и во всех районах Тверской области, а также субъектах Российской Федерации. В поисковых мероприятиях задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, полиции, кинологи со служебными собаками, представители службы МЧС, водолазы ГИМС, существенную помощь оказывают волонтеры ВПСО "СОВА", а также местные жители, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Местность осматривают с беспилотников, изучают заброшенные строения, дома, чердаки и подвалы, канализационные люки, колодцы, лесной массив, обследован берег и акватория озера Селигер.

Следственный комитет обращается ко всем гражданам: если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем Егоре Сергеевиче Васильеве, звоните по телефону 8-930-179-00-69.