47 тысяч жителей Тверской области зарегистрировали охотничье оружие

Зарегистрировано более 47 тысяч владельцев охотничьего оружия Фото: Александр ЧЕРНЫХ

На территории Тверской области, поданным Управления Росгвардии на 22 апреля, зарегистрировано более 47 тысяч владельцев охотничьего оружия.

В настоящее время на территории региона проходит профилактическая операция "Охотник". За период проведения к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, был привлечен 31 владелец. 12 из них - за нарушение сроков регистрации оружия, еще 19 нарушили правила производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему.

За нарушения, связанные с оборотом оружия, у граждан изъято четыре единицы гладкоствольного оружия.

Росгвардейцы напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил охоты на территории Тверской области.