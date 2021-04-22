В селе Конаковского района Тверской области в колодце нашли труп собаки

Труп собаки нашли в колодце в селе Фото: vk.com/podslushano_konakovo

В селе Селихово Конаковского района вновь обнаружен труп собаки. На этот раз мертвое животное нашли в колодце.

О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано Конаково Редкино Завидово".

- Собака похожа на хаски, - написал в сети анонимный автор поста.

Местные жители предполагают, что собака провалилась в колодец случайно и переживают, что он ничем не огорожен и представляет опасность для детей и взрослых. Но есть и те, кто думает, что в селе собак убивают специально.

Напомним, в марте 2021 года в Селихово в заброшенном коровнике дети нашли труп жестко убитой хаски. Собака висела на веревке, привязанной к деревянной перегородке. По факту жестокого обращения с животным, повлекшим его гибель, отделом дознания ОМВД России по Конаковскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ.