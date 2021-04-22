В тушках цыплят нашли сальмонеллы в Тверской области

В тушках цыплят нашли сальмонеллы
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из магазинов Твери отобрали на проверку тушки цыплят-бройлеров.
В ходе исследования Тверской межобластной ветлаборией в пробах выявлены сальмонеллы. В качестве производителя тушек заявлено расположенное в Брянской области предприятие.
Полученные результаты проверки направлены в надзорные ведомства для проведения необходимых мероприятий в отношении производителя.
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