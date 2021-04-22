Лекарства нашли в тушенке на одном из предприятий в Твери

Остаточные количества лекарств выявлены в консервах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Содержание остаточных количеств лекарственных препаратов установлено специалистами Тверской межобластной ветлаборатории. Образцы консервов были отобраны на одном из предприятий в Твери.
В ходе исследования в тушеной говядине из Калининградской области выявлен энрофлоксацин, а в тушеной свинине с одного из Новгородских предприятий – сульфадиазин. Остаточных следов лекарств в продукте содержаться не должно.
Полученные результаты экспертизы направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.