Лекарства нашли в тушенке на одном из предприятий в Твери

Остаточные количества лекарств выявлены в консервах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Содержание остаточных количеств лекарственных препаратов установлено специалистами Тверской межобластной ветлаборатории. Образцы консервов были отобраны на одном из предприятий в Твери.

В ходе исследования в тушеной говядине из Калининградской области выявлен энрофлоксацин, а в тушеной свинине с одного из Новгородских предприятий – сульфадиазин. Остаточных следов лекарств в продукте содержаться не должно.

Полученные результаты экспертизы направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.