Игорь Руденя возложил цветы к мемориалу жителям деревни Ксты в Пено Тверской области

Игорь Руденя почтил память жителей деревни Ксты в Пеновском муниципальном округе Фото: ПТО

22 апреля губернатор Игорь Руденя проводит день в рабочей поездке в Пеновском муниципальном округе. Утром он возложил цветы к мемориалу жителям деревни Ксты.

Деревня Ксты была в оккупации в годы Великой Отечественной войны. В январе 1942 года уничтожена немецко-фашистскими захватчиками. Жителей деревень Ксты, Ионово и Гришино расстреляли.

До 1979 года на этом месте стояла небольшая стела. В мае 1985 года был открыт мемориальный комплекс. Авторами нового памятника стали деятели искусства Исаак Бродский и Игорь Покровский.

В 2018 году по поручению Игоря Рудени мемориал отреставрировали.

- Благоустройство и содержание памятных мест Верхневолжья должно быть системным и постоянным, - подчесрнул во время поездки губернатор и поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос о ежегодном выделении финансирования на сохранение в надлежащем состоянии таких объектов.

Далее по программе Игорь Руденя посетит градообразующее предприятие ООО "Дискавери-Пено", Пеновскую ЦРБ, школу им. Е.И. Чайкиной, Церковь Иоанна Предтечи, Ширков погост и исток Западной Двины.