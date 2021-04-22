В Тверской области директора оштрафовали за нарушение санитарных требований в школе

Прокуратура выявила нарушения в школе Фото: архив "КП"

Прокуратура Весьегонского муниципального округа провела проверку в Весьегонской средней общеобразовательной школе и установила, что в нарушение санитарных правил в одном из корпусов школы на лестничных пролетах, ведущих к учебным классам, учительской, в кабинетах химии, информатики, рекреационных помещениях на третьем этаже имеются многочисленные следы протеканий кровли.

В отношении руководителя образовательного учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, назначен штраф.

Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.